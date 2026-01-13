Bild: в ФРГ поезд сошел с рельсов незадолго до проезда военного конвоя США

Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Эссен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия незадолго до проезда по этому участку военного конвоя США, сообщает газета Bild.
По данным издания, инцидент произошел в понедельник около 22:30 по местному времени. С рельсов сошла ось локомотива, который тянул 20 цистерн с опасными грузами массой около 25 тонн каждая. Пострадавших в результате происшествия нет.
«Опасный инцидент поставил государственную службу охраны порядка в состояние повышенной готовности», — пишет Bild, отмечая, что всего за несколько часов до аварии по этому же участку должен был пройти поезд с боеприпасами и военным оборудованием армии США.
Как уточняет издание, на месте происшествия следователи обнаружили на рельсах несколько металлических зажимов. Полиция Северного Рейна — Вестфалии не исключает, что они могли остаться после строительных работ, однако версия преднамеренной установки также проверяется. Рядом с местом схода ранее располагалась стройплощадка, которая еще не была полностью демонтирована.
«Если эти скобы действительно были со стройплощадки, возникает вопрос, почему другие поезда не пострадали», — приводит газета комментарий офицера службы охраны порядка. По его словам, локомотив двигался медленно, что позволило избежать более серьезных последствий.
Ранее сообщалось о сходе с рельсов 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области. В результате происшествия пострадавших не было, однако были повреждены пути, что привело к задержкам пассажирских поездов.