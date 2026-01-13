Bild: в ФРГ поезд сошел с рельсов незадолго до проезда военного конвоя США

Как уточняет издание, на месте происшествия следователи обнаружили на рельсах несколько металлических зажимов. Полиция Северного Рейна — Вестфалии не исключает, что они могли остаться после строительных работ, однако версия преднамеренной установки также проверяется. Рядом с местом схода ранее располагалась стройплощадка, которая еще не была полностью демонтирована.