Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку после того, как у студента факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова обнаружили корь. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
По словам представителей службы, в корпусе вуза на Моховой улице проведут противоэпидемические мероприятия, круг контактных лиц составил 40 человек. Сейчас университет временно не могут посетить студенты и преподаватели, у которых нет прививки от кори.
— Администрацией принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников учреждения, — передает официальный сайт управления Роспотребнадзора.
По данным СМИ, ранее случай заражения корью выявили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе МГУ, расположенного на Воробьевых горах.
Еще 20 октября химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью.