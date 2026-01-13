Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 33 дрона ВСУ над регионами России, Чёрным и Азовским морями

Российские ПВО за два часа (с 18:00 до 20:00) уничтожили 33 украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны, дроны были сбиты над Азовским и Чёрным морями, Крымом, Краснодарским краем, а также в Белгородской и Волгоградской областях.

Как уточнили в ведомстве, 14 БПЛА были перехвачены над Азовским морем, 11 — над Крымом, 3 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Волгоградской областью, и ещё 2 — над Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА. По данным Минобороны, большая часть дронов была сбита над территорией Крыма — 22 аппарата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

