Расчёты ПВО сбили 33 дрона ВСУ над регионами России, Чёрным и Азовским морями

Как уточнили в ведомстве, 14 БПЛА были перехвачены над Азовским морем, 11 — над Крымом, 3 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Волгоградской областью, и ещё 2 — над Чёрным морем.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА. По данным Минобороны, большая часть дронов была сбита над территорией Крыма — 22 аппарата.
