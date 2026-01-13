Дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат СК

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, малыши заразились некой инфекцией. Учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходило в стенах больницы.