Дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России займется расследованием дела о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом во вторник, 13 января, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
— Бастрыкин также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, — передает официальный Telegram-канал СК.
Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова призвала проверить все роддома России после инцидента в Новокузнецке. Она направила соответствующее письмо главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко.
Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, малыши заразились некой инфекцией. Учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходило в стенах больницы.