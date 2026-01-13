В Курганской области ищут свидетелей смертельного ДТП с микроавтобусом и фурой. Фото

Курганцев просят помочь в расследовании смертельного ДТП.
В Курганской области полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло в Макушинском округе. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погиб водитель фургона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
«Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором погиб водитель, и обратиться в Следственное Управление УМВД России по Курганской области по телефону 77−53−27. Также можно обратиться по адресу: г. Курган, ул. Отдыха, д. 90 каб. 31», — сообщили в УМВД России по Курганской области.
Авария произошла 23 декабря 2025 года около 11:00 на 422 километре автодороги «Иртыш» (подъезд к городу Ишим). По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Ситрак» с полуприцепом, допустил столкновение со встречным автомобилем «Ситроен Джампер». Водитель «Ситроена», мужчина 1970 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Место происшествия.