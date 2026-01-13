В Курганской области ищут свидетелей смертельного ДТП с микроавтобусом и фурой. Фото

«Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором погиб водитель, и обратиться в Следственное Управление УМВД России по Курганской области по телефону 77−53−27. Также можно обратиться по адресу: г. Курган, ул. Отдыха, д. 90 каб. 31», — сообщили в УМВД России по Курганской области.