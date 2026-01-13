Завершено следствие по делу бывшего зама Шойгу

Булгаков занимал пост экс-замминистра обороны почти 15 лет.
Следственный комитет России завершил все следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в хищении почти 50 млн рублей. Об этом 13 января сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, материалы громкого дела, связанного с ущербом АО «Петербургская сбытовая компания», готовят к передаче в суд.
«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — сказал Быстрыкин в интервью ТАСС. По версии следствия, Булгаков действовал в составе организованной преступной группы и участвовал в хищении денежных средств коммерческой организации через завышение стоимости контракта, заключенного с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова. Сумма предполагаемого ущерба превышает 49 млн рублей.
Следствие установило, что спорный контракт заключили в 2024 году. По данным СК, участники группы завысили стоимость работ и услуг, после чего часть средств, перечисленных АО «Петербургская сбытовая компания» по договору, была похищена. Ведомство провело финансово-экономические экспертизы, допросило фигурантов и свидетелей, запросило документы у Министерства обороны, Военно-медицинской академии и самой энергосбытовой компании.
Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя министра обороны, когда ведомством управлял Сергей Шойгу. В министерстве он курировал систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, включая логистику, снабжение и инфраструктуру. В 2016 году Булгакову было присвоено звание Героя России. Следственный комитет не раскрывает, какую меру пресечения избрали в отношении бывшего замминистра и имеются ли у дела другие высокопоставленные фигуранты.