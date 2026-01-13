Завершено следствие по делу бывшего зама Шойгу

Следствие установило, что спорный контракт заключили в 2024 году. По данным СК, участники группы завысили стоимость работ и услуг, после чего часть средств, перечисленных АО «Петербургская сбытовая компания» по договору, была похищена. Ведомство провело финансово-экономические экспертизы, допросило фигурантов и свидетелей, запросило документы у Министерства обороны, Военно-медицинской академии и самой энергосбытовой компании.