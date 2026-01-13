В Германии поезд сошел с рельсов перед проходом состава армии США

Как отмечается, последний грузовой поезд прошел данный отрезок пути около 17:30 без каких-либо проблем. Примерно через 70 минут по линии должен был следовать американский военный состав с боеприпасами и техникой, однако из-за опоздания его перенаправили по альтернативному маршруту. В итоге по участку прошел другой грузовой поезд, который и сошел с рельсов. Он перевозил 20 цистерн с опасным грузом.