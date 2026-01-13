В Перми расследуют дело о жестоком обращении с животными в приюте

Трагические ситуации, когда подопечные приютов остаются без помощи, к сожалению, происходят в разных регионах. Настоящий кошмар случился в Ростовской области, где в крупном частном приюте от голода умерли почти все животные, 14 нашли живыми, но очень истощёнными. Владелица во время беседы с полицией призналась, что плохо справлялась со своими обязанностями.