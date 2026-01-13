В Перми расследуют дело о жестоком обращении с животными в приюте

Причиной для действий послужили сообщения в местных СМИ и от зоозащитников, которые рассказали о найденных в приюте истощённых и умерших животных. Работники учреждения, подозреваемые в причастности, были задержаны и допрошены полицией. Выжившие животные временно размещены в городском муниципальном приюте. Проводятся ветеринарные экспертизы для установления состояния здоровья пострадавших питомцев.
Трагические ситуации, когда подопечные приютов остаются без помощи, к сожалению, происходят в разных регионах. Настоящий кошмар случился в Ростовской области, где в крупном частном приюте от голода умерли почти все животные, 14 нашли живыми, но очень истощёнными. Владелица во время беседы с полицией призналась, что плохо справлялась со своими обязанностями.
