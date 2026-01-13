Ричмонд
СВО
Украинские БПЛА атаковали два нефтяных танкера в Черном море

Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Черном море украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишет РИА Новости.

«Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в компании «Казмунайгаз», танкер Matilda должен был загрузить нефть на КТК. В результате взрыва никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжает оставаться мореходным.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Черном море.

