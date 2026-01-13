«Ъ»: У экс-мэра Сочи нашли пять «Мерседесов», десятки часов и канделябры

Правоохранители во время обысков у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли крупные суммы наличных денег, предметы роскоши и ценную коллекцию часов. Об этом во вторник, 13 января, сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
По данным журналистов, дома у экс-главы города обнаружили наличные в рублях, долларах и евро на общую сумму свыше 65 миллионов рублей. Среди обнаруженных ценностей — коллекция из нескольких десятков наручных часов, где самые дорогие экземпляры оцениваются в 14 миллионов рублей.
Кроме того, были найдены ювелирные изделия, канделябры стоимостью 250 тысяч рублей, редкое издание «Сказание о земле русской» (209 тысяч рублей) и старинное кремневое ружье (300 тысяч рублей). У Копайгородского также обнаружили 10 автомобилей, включая Porsche 911 и пять машин марки Mercedes.
— Все вышеназванное, включая более двух десятков православных икон, не представляющих культурной ценности, прокуратура просит обратить в доход государства, — говорится в материале.
Копайгородского, его жену и ее помощника будут судить в Москве. Подробности дела экс-мэра Сочи — в материале «Вечерней Москвы».