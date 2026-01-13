Жители Днепропетровска получили отравление после уличных раздач обедов

Жители левого берега Днепропетровска массово обращаются в больницы с симптомами отравления после уличных раздач горячих обедов, организованных из-за блэкаута, пишет Telegram-канал «Другая Украина».
Сообщается, что в связи с отсутствием света, тепла и воды в городе власти организовали раздачу горячего питания. При этом поставками еды занимались частные подрядчики.
По данным СМИ, в числе отравившихся есть дети.
Напомним, 10 января украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске после ночных атак беспилотников произошел частичный блэкаут. Сообщалось о повреждении энергетических объектов города.