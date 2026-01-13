От пневмонии до почечной недостаточности: Раскрыт список диагнозов младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка

У всех девяти погибших в роддоме № 1 Новокузнецка младенцев были выявлены разные патологии. Полный список их диагнозов опубликовало «КП-Кемерово».
Согласно информации издания, основными причинами гибели малышей стали врожденная пневмония, дистресс-синдром, метаболические нарушения, неонатальная инфекция и почечная недостаточность. Журналисты «Комсомолки» также выяснили, что самый маленький младенец был рожден на пятом месяце беременности.
Уточняется, что медики в этом роддоме столкнулись с очень сложными ситуациями. Обычно такие тяжелые случаи требуют особого опыта и знаний. Если бы подобное произошло в большой медицинской организации, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить. Ведь в крупных роддомах врачи зачастую сталкиваются с крайне серьезными болезнями, соответственно, уже имеют знания, как справляться с ними.
Ранее KP.RU информировал о страшном случае, который произошел в роддоме Новокузнецка. В период с конца декабря по начала января в медучреждении скончались сразу девять новорожденных. По этой причине СК РФ возбудил уголовное дело и начал расследование.
Уже известно, что со всего медицинского персонала роддома взяли необходимые анализы. Их в настоящий момент проверяют в лаборатории. Пока, по предварительной версии, никаких признаков инфекции у врачей не обнаружено. Однако результаты будут дополнительно проверены экспертами.
Недавно KP.RU связался с несколькими женщинами, которые лежали в роддоме № 1 Новокузнецка. Оказывается, ужасные вещи там происходили еще до массовой гибели малышей. Так, одна из опрошенных заявила, что персонал послеродового отделения абсолютно не знаком с санитарными нормами. К примеру, был случай, когда у роженицы подтвердился факт наличия ковида, однако ее не переселяли в другую палату. Девушке долгое время приходилось лежать вместе со здоровыми женщинами.
До этого сообщалось, что перед массовой смертью новорожденных роддом в Новокузнецке остро нуждался в кадрах. В учреждении требовалась помощь десятков сотрудников.
Тем временем стало известно, какой срок могут получить медики за свою халатную работу в роддоме, из-за которой умерли младенцы. Как рассказала KP.RU юрист Юлия Стибикина, подобные преступления наказываются крайне строго. Вполне вероятно, что многие врачи получат до 10 лет тюрьмы. Однако, по ее словам, пока нужно ждать итогов проверки от официальных ведомств.