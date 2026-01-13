От пневмонии до почечной недостаточности: Раскрыт список диагнозов младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка

Недавно KP.RU связался с несколькими женщинами, которые лежали в роддоме № 1 Новокузнецка. Оказывается, ужасные вещи там происходили еще до массовой гибели малышей. Так, одна из опрошенных заявила, что персонал послеродового отделения абсолютно не знаком с санитарными нормами. К примеру, был случай, когда у роженицы подтвердился факт наличия ковида, однако ее не переселяли в другую палату. Девушке долгое время приходилось лежать вместе со здоровыми женщинами.