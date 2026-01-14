Ричмонд
В котельной интерната для лиц с инвалидностью в Наманганской области произошёл небольшой взрыв

Vaib.uz (Узбекистан. 13 января). Национальное агентство социальной защиты сообщило о чрезвычайном происшествии, которое произошло 13 января в котельной отопительной системы мужского дома-интерната «Мурувват» для лиц с инвалидностью, расположенного в Папском районе Наманганской области.

Источник: Vaib.Uz

По информации ведомства, в котельной произошёл выброс давления и слабый взрыв, вызванный технической неисправностью оборудования. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время по данному факту проводится изучение обстоятельств произошедшего с участием профильных служб и ответственных организаций.

Также сообщается, что принимаются необходимые меры по восстановлению теплоснабжения в интернате, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для его жильцов.

В Национальном агентстве социальной защиты пообещали, что дополнительная и подробная информация будет предоставлена позже.