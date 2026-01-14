В котельной интерната для лиц с инвалидностью в Наманганской области произошёл небольшой взрыв

По информации ведомства, в котельной произошёл выброс давления и слабый взрыв, вызванный технической неисправностью оборудования. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время по данному факту проводится изучение обстоятельств произошедшего с участием профильных служб и ответственных организаций.
Также сообщается, что принимаются необходимые меры по восстановлению теплоснабжения в интернате, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для его жильцов.
В Национальном агентстве социальной защиты пообещали, что дополнительная и подробная информация будет предоставлена позже.