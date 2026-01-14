В Самарканде женщина скончалась в больнице. Родственники утверждают, что это произошло после неправильно сделанной инъекции

В сообщениях утверждалось, что женщина обратилась в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем, однако проведённая процедура, и, в частности укол, ухудшила её состояние и в итоге привела к смерти.
Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что 12 января в больнице действительно скончалась 33-летняя женщина.
По данному факту прокуратура проводит доследственные проверочные мероприятия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ведомстве отметили, что проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно, и по её итогам власти примут законное процессуальное решение.
В общем, официальных выводов о причинах смерти на данный момент нет. Правоохранители призывают дождаться результатов экспертизы и завершения проверки, прежде чем делать окончательные выводы.