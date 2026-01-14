Ричмонд
В Самарканде женщина скончалась в больнице. Родственники утверждают, что это произошло после неправильно сделанной инъекции

Vaib.uz (Узбекистан. 13 января). Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что в Пайарыкском районе Самаркандской области врачи якобы сделали женщине неправильную инъекцию, после чего она скончалась.

Источник: Vaib.Uz

В сообщениях утверждалось, что женщина обратилась в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем, однако проведённая процедура, и, в частности укол, ухудшила её состояние и в итоге привела к смерти.

Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что 12 января в больнице действительно скончалась 33-летняя женщина.

По данному факту прокуратура проводит доследственные проверочные мероприятия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве отметили, что проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно, и по её итогам власти примут законное процессуальное решение.

В общем, официальных выводов о причинах смерти на данный момент нет. Правоохранители призывают дождаться результатов экспертизы и завершения проверки, прежде чем делать окончательные выводы.