Преследовал, угрожал и похитил: родные раскрыли детали жестокого убийства студентки в Шымкенте

«Девушка и парень были знакомы. Но он ей не нравился. Она рассказала родителям, что он ее преследует, постоянно звонит, угрожает, пугает. Он выслеживал ее у подъезда. Родители даже обращались в полицию и прокуратуру. Но они не провели никакой работы», — сказал родственник погибшей Каримжан Кенжетаев.