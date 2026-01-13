Дело о ДТП с детьми в Челябинской области взял на контроль Бастрыкин

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии с детьми на Урале.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого пострадали дети. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в информационном центре СК России.
Ранее в СМИ появилась информация, что дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло вечером 12 января в Сосновском районе. В результате аварии травмы получили несовершеннолетние пассажиры.
Случаи травмирования детей в Челябинске уже попадали в поле зрения главы СКР. Ранее ребенок получил травму, когда его голову зажало дверями троллейбуса № 14 на улице Северо-Крымской. Тогда по поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по региону также была организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг.