Дело о ДТП с детьми в Челябинской области взял на контроль Бастрыкин

Случаи травмирования детей в Челябинске уже попадали в поле зрения главы СКР. Ранее ребенок получил травму, когда его голову зажало дверями троллейбуса № 14 на улице Северо-Крымской. Тогда по поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по региону также была организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг.