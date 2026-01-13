Пациентка «роддома смерти» в Новокузнецке рассказала, как её сына сделали там инвалидом

«Всё списали на эту инфекцию, что якобы вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело. Потом я уже начала слышать очень много историй, схожих с моей: где-то есть летальные исходы, где-то — как у нас, инвалидность», — рассказала женщина.
Напомним, что трагедия произошла в роддоме № 1 Новокузнецка, где за новогодние праздники скончались девять младенцев. Официальной причиной смерти, названной Минздравом Кемеровской области, стала внутриутробная инфекция. Предварительные данные указывают, что администрация учреждения не информировала Роспотребнадзор о выявленных вирусных инфекциях, что могло способствовать их быстрому распространению среди рожениц и новорождённых. Пациентки также сообщали о постоянных болезнях среди персонала, который при этом пренебрегал ношением масок, а также раскрыли факты жестокого обращения акушеров, использования устаревшего оборудования и применения запрещённых медицинских методик. В настоящее время главный врач роддома отстранён от выполнения обязанностей, однако он отрицает какую-либо вину со стороны своих коллег. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по двум статьям.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.