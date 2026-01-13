28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые шли под флагом Гамбии. На Kairos произошел пожар, а на втором судне были зафиксированы повреждения корпуса. На следующий день танкер Virat вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Российский президент Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море.