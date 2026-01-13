Ричмонд
Новая атака танкеров: в Черном море подверглись нападению Matilda и Delta

Украинские БПЛА атаковали танкеры, которые перевозили казахстанскую нефть.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники 13 января атаковали нефтяные танкеры Delta Harmony и Matilda в Черном море. Оба судна получили повреждения, но остались на плаву.

Где произошла атака на танкеры.

Танкеры Delta Harmony и Matilda во время атаки находились в море недалеко от Новороссийска. Корабли в ближайшие дни должны были загрузить казахстанскую нефть в погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным Bloomberg, оба судна как минимум с 2021 года не перевозили нефть российского происхождения.

Чьи танкеры атаковали беспилотники.

Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» сообщила об атаке танкера Matilda, зафрахтованного «Казмортрансфлотом». На судне произошел взрыв без последующего пожара. В «Казмунайгазе» уточнили, что члены экипажа не пострадали, судно осталось на плаву, а первичный осмотр не выявил серьезных повреждений танкера.

По данным Reuters, один из атакованных танкеров был зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron. Никто из членов экипажа не пострадал. Chevron отслеживает ситуацию с танкерами и взаимодействует с оператором судна и властями.

Как отреагировали на атаку власти Казахстана.

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку двух судов, задействованных в транспортировке казахстанской экспортной нефти. Инциденты произошли 13 января в акватории Черного моря в районе морского терминала.

Танкер Matilda шел под флагом Мальты, Delta Harmony — Либерии.

В ведомстве уточнили, что на момент атак оба судна не были загружены топливом, грузовые танки были пусты.

Чьи БПЛА участвовали в нападении на танкеры.

Нефтяные танкеры были атакованы дронами ВСУ. Об этим РИА Новости сообщил источник агентства. По данным Reuters, всего атаке подверглись четыре судна, в том числе Freud и Delta Supreme.

Украина не первый раз атакует объекты, связанные с поставками нефти из Казахстана.

29 ноября 2025 года в Новороссийске беспилотники ВСУ нанесли удар по одному из причалов КТК, повредив причал ВПУ-2. После этого инцидента МИД Казахстана официально выразило протест украинской стороне.

6 января 2026 года Генпрокуратура Казахстана открыла уголовное дело в связи с фактами поддержки отдельными гражданами страны ударов БПЛА Вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры КТК.

Кто владеет Каспийским трубопроводным консорциумом.

АО КТК — международная нефтетранспортная компания, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяжённостью более 1,5 тыс. км. В числе акционеров компании из России, Казахстана, США, Нидерландов, Кипра, Великобритании и Италии.

Хронология атак ВСУ на танкеры в Черном море.

28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые шли под флагом Гамбии. На Kairos произошел пожар, а на втором судне были зафиксированы повреждения корпуса. На следующий день танкер Virat вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Российский президент Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море.

11 декабря в 160 км от Крыма украинский морской безэкипажный катер атаковал нефтеналивной танкер Dashan, шедший под флагом Гамбии.

8 января у берегов Турции после атаки беспилотников получил повреждения нефтяной танкер Elbus, зарегистрированный под флагом Палау.

