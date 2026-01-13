Автомобиль перевернулся на ТТК в Москве

Происшествие вызвало затруднения движения в указанном направлении. Сейчас место происшествия обследуется экстренными службами. Информация о причинах аварии и возможных пострадавших продолжает уточняться городскими ведомствами.
Ранее Life.ru писал, что в Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с высоты.
