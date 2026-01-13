Бастрыкин: Следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова завершено

Ранее Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также проверяло его на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений. Что еще известно о расследовании — в материале «Вечерней Москвы».