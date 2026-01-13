Бастрыкин: Следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова завершено

Следствие по делу бывшего заместителя главы Министерства обороны России, генерала Дмитрия Булгакова, который обвиняется в крупной растрате, завершено. Об этом во вторник, 13 января, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
По версии следствия, Булгаков входил в преступную группу, которая в 2024 году провернула мошенническую схему, посредством которой которой она похитила более 49 миллионов рублей у «Петербургской сбытовой компании».
— Хищение было осуществлено за счет искусственного завышения цены контракта, который эта компания заключила с Военно-медицинской академией имени Кирова, — передает слова Бастрыкина ТАСС.
Летом суд арестовал имущество дочери Булгакова. Помимо этого, судья также запретил распоряжаться арестованным имуществом супруге генерала. Следствие полагает, что часть незаконно полученных средств была переведена на счет, зарегистрированный на жену генерала.
Ранее Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также проверяло его на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений. Что еще известно о расследовании — в материале «Вечерней Москвы».