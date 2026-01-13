В Таиланде затонул катер с казахстанцами на борту: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

«На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Три гражданина РК были госпитализированы. На сегодня одного из них выписали, двое граждан еще находятся в больнице, их состояние стабильное, они идут на поправку. Расходы на лечение покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие», — сообщили в МИД РК.