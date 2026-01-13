В горах Андорры чемпионку по горнолыжному спорту едва не унесло лавиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ares_masip.
Чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту каталась по знакомому склону вместе со своей собакой по кличке Сим. В ходе спуска спортсменка упала, после чего снежный покров пришёл в движение. Лавина протащила Масип и животное на несколько десятков метров вниз по склону. К счастью, они не пострадали.
«В общем, сошлось много факторов, которые заставили меня думать, что это безопасно. И здесь вступает в силу так называемая эвристическая ловушка, ментальный уклон, который заставляет вас упрощать реальность и переоценивать безопасность, когда объективно риск присутствует. Дело не в том, что условия были безопасными, просто они казались безопасными», — подчеркнула Масип.
