В горах Андорры чемпионку по горнолыжному спорту едва не унесло лавиной

«В общем, сошлось много факторов, которые заставили меня думать, что это безопасно. И здесь вступает в силу так называемая эвристическая ловушка, ментальный уклон, который заставляет вас упрощать реальность и переоценивать безопасность, когда объективно риск присутствует. Дело не в том, что условия были безопасными, просто они казались безопасными», — подчеркнула Масип.