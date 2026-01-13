В ЕС оправдали экс-министра, поддержавшего решение Путина начать СВО

Поводом для дела стал пост Гарабина в социальных сетях, опубликованный на следующий день после начала СВО на Украине. Тогда Гарабин написал, что поступил бы так же, как президент России Владимир Путин, и заявил, что, по его мнению, «долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей».