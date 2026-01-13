В ЕС оправдали экс-министра, поддержавшего решение Путина начать СВО

Суд не нашел в действиях Штефана Гарабина состава преступления.
Верховный суд Словакии окончательно подтвердил оправдательный приговор в отношении бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, обвинявшегося в одобрении действий России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило словацкое издание Denník N со ссылкой на материалы суда.
«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор специального уголовного суда, вынесенный в мае 2025 года. Апелляция прокурора отклонена. Решение вступило в законную силу», — говорится в сообщении издания.
Специальный уголовный суд в Пезинку в мае 2025 года полностью снял с Гарабина обвинения по нескольким статьям, включая «одобрение преступного деяния». Но прокурор подал апелляцию.
Поводом для дела стал пост Гарабина в социальных сетях, опубликованный на следующий день после начала СВО на Украине. Тогда Гарабин написал, что поступил бы так же, как президент России Владимир Путин, и заявил, что, по его мнению, «долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей».