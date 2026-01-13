Мэр города рассказал о массовых смертях в Италии из-за эпидемии хуже COVID

Мэр рассказал, что за десять дней в населённом пункте с численностью около 12 тысяч человек умерли 14 жителей. По его словам, у многих перед смертью проявлялись симптомы, похожие на грипп. Он подчеркнул, что подобной ситуации город не знал даже в период пандемии коронавируса.