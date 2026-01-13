Мэр города рассказал о массовых смертях в Италии из-за эпидемии хуже COVID

Мэр рассказал, что за десять дней в населённом пункте с численностью около 12 тысяч человек умерли 14 жителей. По его словам, у многих перед смертью проявлялись симптомы, похожие на грипп. Он подчеркнул, что подобной ситуации город не знал даже в период пандемии коронавируса.
«Неделя действительно выдалась адской. Даже в пандемийный год не было такого, чтобы могилы копали одну за другой, а в залах для прощания стояли очереди», — заявил Аньелли.
Глава города сообщил, что большинство умерших находились в возрасте от 60 до 90 лет. При этом он указал, что значительная часть пожилых жителей до этого не имела серьёзных заболеваний. Лишь у нескольких диагностировали онкологию.
Мэр также сообщил о повышенном числе госпитализаций в соседних муниципалитетах. Он связал это с сезонной эпидемией гриппа и резким похолоданием. По его словам, после 10 января новых смертей в самом Кастильон-Фьорентино не зафиксировали.
Региональная санитарная служба обратила внимание на статистику смертности, однако отказалась комментировать возможные причины и не подтвердила направление инспекции в город. Власти коммуны продолжают взаимодействие с медицинскими структурами.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия готова к новым эпидемиям страшнее ковида. Она отметила, что опыт пандемии позволил извлечь системные уроки для защиты населения. По её словам, в случае новых угроз ведомство постарается избежать жёстких ограничений. Попова подчеркнула, что приоритетом остаётся сохранение жизни и здоровья граждан при минимальных рисках для экономики.
