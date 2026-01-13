Над Казахстаном в опасной близости пролетели два самолета, идет расследование

Ранее сообщалось, что СК РФ наконец поставил точку в расследовании крушения самолета Су-30, упавшего на жилой дом в Ново-Ленино в 2022 году. По вердикту комитета, во всем виноваты сотрудники Иркутского авиазавода, которые отвечали за воздушное судно. Именно из-за их халатности в кабине истебителя оказался азот, из-за чего все находившиеся на борту пилоты задохнулись прямо в полете.