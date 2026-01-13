Над Казахстаном в опасной близости пролетели два самолета, идет расследование

Два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям «Победа» и Uzbekistan Airways, пролетели над Казахстаном в опасной близости друг от друга. По этому факту идет расследование. О случае рассказали в казахском Минтрансе.
Известно, что ряд СМИ опубликовал новости о том, что 10 января в воздушном пространстве города Шымкента произошел вопиющий инцидент. Два самолета с пассажирами на борту оказались в небе оказались слишком близко друг к другу. По имеющимся данным, расстояние было настолько мизерным, что внутри самолетов сработала система предупреждения столкновений TCAS.
«Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента», — сказали представители ведомства.
В министерстве уточнили, что обычно расследование с момента назначения комиссии до утверждения отчета занимает не больше трех месяцев. Это происходит в том случае, если не нужны дополнительные проверки.
