«Мы одурели»: Лукашенко побоялся предположить, что произойдет в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что даже при наличии обширной информации о мировой повестке не может прогнозировать развитие глобальной ситуации в 2026 году. Об этом он заявил на приеме от имени главы государства в честь старого Нового года.

Лукашенко затруднился дать прогноз на 2026 год из-за нестабильности настроения некоторых политиков.

«Я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю “ошалевший мир” — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят», — сказал Лукашенко на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко охарактеризовал современную международную обстановку как крайне нестабильную. Он отметил, что стремительные изменения в мире делают любые прогнозы затруднительными даже для лидеров государств.

Подводя итоги прошедшего года для Белоруссии, президент заявил, что считает его успешным и во многом знаковым. По его словам, сохранялась высокая вероятность того, что 2025 год мог стать для страны тяжелым и неуспешным, однако, как подчеркнул Лукашенко, этого удалось избежать за счет консолидации общества. Глава государства отметил, что белорусские граждане, по его оценке, проявили устойчивость к внешнему давлению и смогли сохранить внутреннюю стабильность.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что не намерен «держаться посиневшими пальцами за власть» и называл себя «уходящим президентом», хотя и не говорил о скором уходе. В декабре 2025 года он заявлял, что в Белоруссии выстроена система управления, где ключевая роль в обеспечении преемственности курса принадлежит Всебелорусскому народному собранию.

