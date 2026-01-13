«Мы одурели»: Лукашенко побоялся предположить, что произойдет в 2026 году

Подводя итоги прошедшего года для Белоруссии, президент заявил, что считает его успешным и во многом знаковым. По его словам, сохранялась высокая вероятность того, что 2025 год мог стать для страны тяжелым и неуспешным, однако, как подчеркнул Лукашенко, этого удалось избежать за счет консолидации общества. Глава государства отметил, что белорусские граждане, по его оценке, проявили устойчивость к внешнему давлению и смогли сохранить внутреннюю стабильность.