Расчёты ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над российскими регионами за три часа

Системы противовоздушной обороны в период с 20:00 по 23:00 сбили девять украинских беспилотников над двумя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, четыре беспилотника были сбиты над Азовским морем, три — над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области.

Ранее два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — попали под атаку беспилотников в Чёрном море. Оба судна были зафрахтованы крупными нефтяными консорциумами — «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг». Позднее стало известно, что один из катеров был зафрахтован компанией Chevron. При этом подчёркивается, что данное происшествие не оказало влияния на операционную деятельность «Тенгизшевройл».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше