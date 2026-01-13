Расчёты ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над российскими регионами за три часа

Согласно сводке, четыре беспилотника были сбиты над Азовским морем, три — над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области.
Ранее два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — попали под атаку беспилотников в Чёрном море. Оба судна были зафрахтованы крупными нефтяными консорциумами — «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг». Позднее стало известно, что один из катеров был зафрахтован компанией Chevron. При этом подчёркивается, что данное происшествие не оказало влияния на операционную деятельность «Тенгизшевройл».
