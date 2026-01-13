Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили девять БПЛА над Азовским морем и двумя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, четыре дрона было ликвидировано над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым и два беспилотника было уничтожено над территорией Ростовской области.

В этот же день в оборонном ведомстве отчитались, что за ночь с 12 на 13 января силами ПВО было ликвидировано 11 БПЛА.

13 января на территории двух таганрогских заводов, домов и учебного заведения ввели режим ЧС после атаки вражеских дронов.

