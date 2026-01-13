Украинские силовики накрыли депутатов Рады, голосовавших по указке

Делу присвоена предварительная квалификация по ч. 4 ст. 369 УК Украины (подкуп). Детали инцидента уточняются. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов — прим. URA.RU) рассказал, что наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.