Украинские силовики накрыли депутатов Рады, голосовавших по указке

На Украине задержали руководителя фракций за подкуп голосов.
НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро — прим. URA.RU) Украины и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — прим. URA.RU) задержали руководителя фракции Рады за подкуп депутатов. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
«Следственные действия выявили факт предложения неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование “за “или “против” конкретных законопроектов”, — заявили в ведомстве.
Делу присвоена предварительная квалификация по ч. 4 ст. 369 УК Украины (подкуп). Детали инцидента уточняются. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов — прим. URA.RU) рассказал, что наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.