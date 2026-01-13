Ричмонд
Украинские силовики накрыли депутатов Рады, голосовавших по указке

НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро — прим. URA.RU) Украины и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — прим. URA.RU) задержали руководителя фракции Рады за подкуп депутатов. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

На Украине задержали руководителя фракций за подкуп голосов.

«Следственные действия выявили факт предложения неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование “за “или “против” конкретных законопроектов”, — заявили в ведомстве.

Делу присвоена предварительная квалификация по ч. 4 ст. 369 УК Украины (подкуп). Детали инцидента уточняются. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов — прим. URA.RU) рассказал, что наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.