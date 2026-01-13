Киевляне ринулись массово скупать продукты из-за последних новостей

Жители Украины массово закупают продукты на фоне последних новостей о блэкауте.
Жители Киева начали массово скупать питьевую воду на фоне продолжающегося блэкаута и перебоев в работе систем водоснабжения. Об этом пишут местные telegram-каналы, опубликовав видео пустых полок супермаркета.
«Киевляне массово скупают воду на фоне блэкаута и перебоев с водоснабжением», — сообщают местные паблики, прикрепив видео. На нем засняты пустые полки магазина, а за кадром женский голос сообщает об отсутствии воды в магазине.
Жители украинской столицы опасаются полного или частичного отключения электричества. Вечером 13 января в Киеве наступил почти полый блэкаут. Ранее мэр Киева призвал горожан, имеющих возможность, временно покинуть город из ‑за сбоев в работе систем теплоснабжения и электроснабжения.