Киевляне ринулись массово скупать продукты из-за последних новостей

Жители Киева начали массово скупать питьевую воду на фоне продолжающегося блэкаута и перебоев в работе систем водоснабжения. Об этом пишут местные telegram-каналы, опубликовав видео пустых полок супермаркета.

Жители Украины массово закупают продукты на фоне последних новостей о блэкауте.

«Киевляне массово скупают воду на фоне блэкаута и перебоев с водоснабжением», — сообщают местные паблики, прикрепив видео. На нем засняты пустые полки магазина, а за кадром женский голос сообщает об отсутствии воды в магазине.

Жители украинской столицы опасаются полного или частичного отключения электричества. Вечером 13 января в Киеве наступил почти полый блэкаут. Ранее мэр Киева призвал горожан, имеющих возможность, временно покинуть город из ‑за сбоев в работе систем теплоснабжения и электроснабжения.