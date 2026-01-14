Ричмонд
Тимошенко оказалась в центре скандала с подкупом депутатов Рады

Руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко подозревают в подкупе депутатов для перехода в её фракцию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ — прим. URA.RU).

НАБУ расследует дело о подкупе депутатов, связанное с Юлией Тимошенко.

«Юлия Тимошенко вела переговоры с депутатами об их переходе во фракцию “Батькивщина” за денежное вознаграждение или неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из участников записывал эти разговоры и передал материалы в НАБУ», — заявил депутат.