Тимошенко оказалась в центре скандала с подкупом депутатов Рады

НАБУ расследует дело о подкупе депутатов, связанное с Юлией Тимошенко.
Руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко подозревают в подкупе депутатов для перехода в её фракцию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ — прим. URA.RU).
«Юлия Тимошенко вела переговоры с депутатами об их переходе во фракцию “Батькивщина” за денежное вознаграждение или неформальное присоединение к БЮТ. Кто-то из участников записывал эти разговоры и передал материалы в НАБУ», — заявил депутат.