СВО
Над югом России за три часа сбили девять украинских БПЛА

Российские средства ПВО за несколько часов отразили атаку девяти беспилотников над рядом регионов страны.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за несколько часов отразили атаку украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, инциденты были зафиксированы вечером 13 января 2026 года в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все обнаруженные цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолётного типа и были своевременно нейтрализованы дежурными силами ПВО.

Большая часть дронов была уничтожена над акваторией Азовского моря, где сбили четыре аппарата. Ещё три беспилотника перехватили над территорией Республики Крым, а два — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что в Таганроге в результате атаки украинских БПЛА, предварительно, получили повреждения промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше