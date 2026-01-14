Над югом России за три часа сбили девять украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за несколько часов отразили атаку украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, инциденты были зафиксированы вечером 13 января 2026 года в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все обнаруженные цели относились к беспилотным летательным аппаратам самолётного типа и были своевременно нейтрализованы дежурными силами ПВО.
Большая часть дронов была уничтожена над акваторией Азовского моря, где сбили четыре аппарата. Ещё три беспилотника перехватили над территорией Республики Крым, а два — над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что в Таганроге в результате атаки украинских БПЛА, предварительно, получили повреждения промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.