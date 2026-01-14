Во Франции водитель каршеринга погиб, пытаясь уйти от полиции

В финале преследования водитель попытался свернуть с трассы, однако врезался в разделительное ограждение и был выброшен из автомобиля. Несмотря на усилия полицейских и прибывших медиков, спасти его не удалось. Прокуратура Меца начала расследование обстоятельств происшествия, личность погибшего пока не установлена, а автомобиль изъят для технической экспертизы и восстановления хронологии событий.