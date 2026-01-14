Ричмонд
Во Франции водитель каршеринга погиб, пытаясь уйти от полиции

Во Франции мужчина погиб, пытаясь скрыться от полиции на арендованном автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

В департаменте Мозель на востоке Франции произошла смертельная авария с участием автомобиля каршеринга. Водитель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия после попытки скрыться от полиции, отказавшись выполнить требования правоохранителей.

Инцидент начался в пригороде Меца, где сотрудник полиции на служебном автомобиле без опознавательных знаков попытался остановить машину, водитель которой вызвал подозрения своим поведением. После этого автомобилист начал уходить от преследования, и погоня продолжилась, в том числе по автомагистрали A31, проходящей через город.

В финале преследования водитель попытался свернуть с трассы, однако врезался в разделительное ограждение и был выброшен из автомобиля. Несмотря на усилия полицейских и прибывших медиков, спасти его не удалось. Прокуратура Меца начала расследование обстоятельств происшествия, личность погибшего пока не установлена, а автомобиль изъят для технической экспертизы и восстановления хронологии событий.

