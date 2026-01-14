Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море

РИА Новости: зафрахтованный Chevron танкер был атакован БПЛА в Черном море.

Источник: © РИА Новости

РИА Новости. Корпорация Chevron подтвердила РИА Новости, что зафрахтованный ею танкер был атакован БПЛА в Черном море, сейчас он направляется в безопасный порт.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше