В Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель

Ранее системы противовоздушной обороны в период с 20:00 по 23:00 сбили девять украинских беспилотников над двумя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Согласно сводке, четыре беспилотника были сбиты над Азовским морем, три — над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области. Кроме того, Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию о том, два танкера, находившиеся в акватории Чёрного моря подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Среди членов экипажей обоих судов пострадавших нет.