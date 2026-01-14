В Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал губернатор.
По его словам, в городе Шебекино произошла детонация вражеского беспилотного летательного аппарата. Мужчина, получивший ранения, скончался на месте до приезда медиков. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее системы противовоздушной обороны в период с 20:00 по 23:00 сбили девять украинских беспилотников над двумя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Согласно сводке, четыре беспилотника были сбиты над Азовским морем, три — над Республикой Крым, два — над территорией Ростовской области. Кроме того, Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию о том, два танкера, находившиеся в акватории Чёрного моря подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Среди членов экипажей обоих судов пострадавших нет.
