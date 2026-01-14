Защита обжаловала шестой приговор «ангарскому маньяку» Попкову

Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда маньяк, находясь в заключении, признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к десяти годам колонии особого режима. В августе 2025-го Попков получил приговор в виде 9,5 лет за убийство женщины в 2011 году в городском парке Ангарска.