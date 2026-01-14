Защита обжаловала шестой приговор «ангарскому маньяку» Попкову

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Защита пожизненно осужденного «ангарского маньяка» Михаила Попкова обжаловала десятилетний приговор по делу об убийстве двух женщин в 2008 году, об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд в Иркутской области поступила апелляционная жалоба защиты Покова.
Суд в начале декабря 2025 года приговорил Попкова к десяти годам, по совокупности с более ранними решениями наказание маньяку осталось прежним — пожизненное в колонии особого режима.
Как заявляли в СК РФ, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух ранее ему не знакомых 27-летних женщин. Отмечалось, что в ходе знакомства между ними произошла ссора, «пока одна из женщин сидела в салоне его автомобиля, маньяк накинул на шею ее подруге, находившейся на улице, веревку и стал стягивать ее концы». Убедившись, что та не подает признаков жизни, Попков вернулся к авто, вывел из него вторую жертву и аналогично убил ее, сообщали в СК.
Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда маньяк, находясь в заключении, признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к десяти годам колонии особого режима. В августе 2025-го Попков получил приговор в виде 9,5 лет за убийство женщины в 2011 году в городском парке Ангарска.
По данным СК, с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Михаила Попкова к совершению 89 убийств и трех покушений.