Зарубежом восхитились гиперзвуковыми ракетами «Орешник» после удара возмездия

Россия повысила технологический уровень вооружений в зоне конфликта, применив гиперзвуковые ракеты «Орешник». Об этом пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.

В иностранной прессе продолжают восхищаться гиперзвуковыми ракетами России.

Россия повысила технологический уровень вооружений в зоне конфликта, применив гиперзвуковые ракеты «Орешник». Об этом пишет итальянское издание LAntiDiplomatico.

«Использование “Орешника” во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей. Это еще больше повышает ее технологический уровень», — отмечается в публикации.

Ранее 9 января 2026 года ВС РФ нанесли удар по объектам на территории Украины в ответ на попытку атаковать государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Для проведения операции были задействованы ударные беспилотники и ракетный комплекс средней дальности «Орешник».