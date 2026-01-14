Полиция Владивостока пресекла сбыт масла каннабиса местным жителем

Полиция столицы Приморья задержала 45-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте масла каннабиса. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
По данным полиции, сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось выйти на подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители провели серию оперативных и технических действий, после которых установили личность мужчины, которого считают причастным к торговле наркотиками растительного происхождения.
Задержание проходило при силовой поддержке сотрудников ОРЧ ГЗ УМВД России по Приморскому краю. При обыске у мужчины нашли металлические весы, которые, по версии следствия, использовались для фасовки наркотиков, а также банковские карты и деньги, которые правоохранители связывают с незаконным сбытом.
Фигуранта заключили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. В полиции уточнили, что ему вменяют незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный оборот растений и их частей, содержащих такие вещества.