Полиция Владивостока пресекла сбыт масла каннабиса местным жителем

Полиция столицы Приморья задержала 45-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте масла каннабиса. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.