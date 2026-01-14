Силовики нагрянули с обысками к Тимошенко и главе фракции Зеленского: что известно о новом скандале на Украине

У лидеров украинских партий прошли обыски.
Антикоррупционные органы Украины 13 января проводят обыски у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники. По его данным, причина следственных действий — возможный подкуп народных депутатов при голосовании за законопроекты. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
На Украине у Тимошенко и Арахамии проходят обыски.
Издание «Обозреватель», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что следственные действия проводятся у Юлии Тимошенко, а также у Давида Арахамии. Как сообщало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах, следственные действия, в том числе обыски, проводятся в офисе партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».
Почему проходят обыски у Тимошенко и Арахамии.
По предварительным данным, следственные действия проходят по части 4 статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Правоохранители выявили причастность руководителя одной из парламентских фракций к подкупу народных депутатов. В обмен они должны были поддержать определенные законопроекты при голосовании в Раде.
Подтасовка при отставке Малюка.
Один из украинских telegram-каналов считает, что дело может быть связно с голосованием за отставку глава Службы безопасности Украины Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Анализ пофракционного голосования по этому вопросу показывает, что решающим фактором стали 11 голосов, отданных фракцией «Батькивщина». При 168 голосах депутатов от «Слуги народа» даже с учетом поддержки со стороны депутатских групп не удавалось обеспечить необходимое большинство. Дополнительные голоса фракции Юлии Тимошенко позволили преодолеть этот барьер, в результате чего было собрано 235 голосов.