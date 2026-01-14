Силовики нагрянули с обысками к Тимошенко и главе фракции Зеленского: что известно о новом скандале на Украине

Один из украинских telegram-каналов считает, что дело может быть связно с голосованием за отставку глава Службы безопасности Украины Василия Малюка* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Анализ пофракционного голосования по этому вопросу показывает, что решающим фактором стали 11 голосов, отданных фракцией «Батькивщина». При 168 голосах депутатов от «Слуги народа» даже с учетом поддержки со стороны депутатских групп не удавалось обеспечить необходимое большинство. Дополнительные голоса фракции Юлии Тимошенко позволили преодолеть этот барьер, в результате чего было собрано 235 голосов.