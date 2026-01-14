В Хабаровском крае перед судом предстанет виновник ДТП, где погибли три человека

Молодой человек полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».