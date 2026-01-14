Ричмонд
В Хабаровском крае перед судом предстанет виновник ДТП, где погибли три человека

В Хабаровске будут судить водителя, который спровоцировал лобовое столкновение.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура района имени Лазо Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Амурской области, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Noah, двигался в сторону Владивостока. Объезжая упавшее дерево на 56-м километре автодороги «Уссури», он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter.

В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения. Еще одна пассажирка, 13-летняя девочка, была доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Виновник ДТП и водитель грузовика получили незначительные повреждения.

Молодой человек полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».