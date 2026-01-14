Пропавшего на Кипре экс-главу «Уралкалия» ищет не только полиция

Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.