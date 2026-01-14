Пропавшего на Кипре экс-главу «Уралкалия» ищет не только полиция

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пропавшего на Кипре бывшего главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы острова, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
«Его активно ищет полиция и другие компетентные службы Кипра», — заявил он.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена не известно с 7 января.