Жителя Юргы лишили авто за долги по штрафам на 200 тысяч рублей

В ведомстве уточнили, что инспекторы ГИБДД установили личность водителя и проверили его по базам данных. Тогда и выяснилось, что у мужчины накопилось несколько десятков постановлений о штрафах, вступивших в законную силу, но не оплаченных в установленный законом 60‑дневный срок. Материалы передали судебным приставам, после чего автомобиль «Тойота» изъяли в рамках исполнительного производства и отправили на спецстоянку.