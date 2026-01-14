Жителя Юргы лишили авто за долги по штрафам на 200 тысяч рублей

Жителю Югры предстоит заплатить долги по штрафам, чтобы вернуть автомобиль.
У жителя Нефтеюганского района ХМАО изъяли автомобиль за систематическую неуплату штрафов за нарушения на дорогах на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Югре.
«Установлено, что 35-летний житель Нефтеюганского района накопил задолженность по штрафам за нарушения Правил дорожного движения на общую сумму, превышающую 200 тысяч рублей. В отношении гражданина составлено 25 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)», — рассказали в региональном главке МВД.
В ведомстве уточнили, что инспекторы ГИБДД установили личность водителя и проверили его по базам данных. Тогда и выяснилось, что у мужчины накопилось несколько десятков постановлений о штрафах, вступивших в законную силу, но не оплаченных в установленный законом 60‑дневный срок. Материалы передали судебным приставам, после чего автомобиль «Тойота» изъяли в рамках исполнительного производства и отправили на спецстоянку.
Ранее в Нефтеюганском районе ХМАО правоохранительные органы уже фиксировали резонансные нарушения в сфере автотранспорта. Так, бывший начальник отдела транспортного обеспечения Нефтеюганского филиала ООО «РН-Бурение» обвинялся в получении взяток за беспрепятственный пропуск автомобилей через пункты досмотра без документов.