Бастрыкин сообщил, что более 7 тыс. жителей Донбасса погибли от агрессии Киева

Ранее Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, допустил, что украинцы могут пойти на территориальные уступки в отношении Донбасса при определенных условиях. Он заявил, что общество может поддержать такой шаг, если будут предоставлены убедительные обоснования, включающие гарантии безопасности, восстановление экономики и членство в ЕС. По словам Кулебы, личные беседы с жителями разных регионов страны заставили его пересмотреть своё отношение к данным социологических опросов.