В интервью Бастрыкин отметил, что потерпевшими по делам, связанным с конфликтом, признаны свыше 132 тыс. человек. Глава Следкома подчеркнул, что с 2014 года следователи возбудили 8,8 тыс. уголовных дел в отношении 2 240 лиц, среди которых представители военно-политического руководства Украины, сотрудники силовых структур и иностранные наёмники. По словам главы СК, следствие обладает неопровержимыми доказательствами их причастности к преступлениям.
«В результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения», — заявил Александр Бастрыкин.
Ранее Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, допустил, что украинцы могут пойти на территориальные уступки в отношении Донбасса при определенных условиях. Он заявил, что общество может поддержать такой шаг, если будут предоставлены убедительные обоснования, включающие гарантии безопасности, восстановление экономики и членство в ЕС. По словам Кулебы, личные беседы с жителями разных регионов страны заставили его пересмотреть своё отношение к данным социологических опросов.
