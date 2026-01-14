Обломки БПЛА ВСУ влетели в жилой дом в Ростове-на-Дону, начался сильный пожар

По информации телеграм-канала, во время ночной атаки осколки сбитого беспилотника попали в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону, вызвав пожар и выбив стёкла в соседних квартирах. На место выехали экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. В городе Шебекино произошла детонация вражеского беспилотного летательного аппарата. Мужчина, получивший ранения, скончался на месте до приезда медиков. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
