Девочка призналась новосибирскому журналисту в оговоре отчима в изнасиловании на 13 лет колонии

Падчерица, которую Аркадий воспитывал с 5 лет, оговорила его по 132 и 135 статьям УК РФ, но вскоре призналась во лжи. Жена осужденного со своей дочерью пытается добиться пересмотра дела, доказать невиновность Аркадия и вернуть его на свободу.
Аркадий и Надежда начали жить вместе в 2013 году. Дочь женщины оказалась трудным подростком: перестала слушаться родителей, начала воровать деньги и часто уходить из дома. 4 апреля мать девочки не сдержалась и применила к ней физическую силу, из-за чего подросток наотрез отказался возвращаться домой.
Девочка хотела уехать к родному отцу, но он был против, поэтому её забрали в центр социальной помощи семье и детям. Там она решила отомстить матери и оговорила её мужа.
Идея обвинить отчима в тяжком преступлении у девочки возникла после того, как она услышала о том, как другая девочка оговорила своего брата.
— Я захотела сделать так же с отчимом, —заявила Сиб.фм дочь Надежды, — Я подошла к психологу, рассказала выдуманную историю, что до меня домогался отчим, и меня отправили к следователю. Мне поверили. Вот так всё и началось.
В январе 2024 года в отношении отчима девочки возбудили уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ — насильственные действия сексуального характера и ненасильственные, не связанные с половым сношением действия в отношении лица, не достигшего 16 лет. 5 июня 2024 года дело было передано в суд, а 14 января 2025 года был вынесен приговор — 13 лет строгого режима.
— Когда я находилась в центре, я узнала, что моя мама беременна. Тогда я начала прокручивать у себя в голове, что я натворила, — поделилась девочка, — Я решила подойти к своему социальному педагогу и попросить, чтобы мы вместе съездили к следователю и забрали заявление, но мне отказали.
В суде подросток пытался отказаться от своих показаний, но и опека, и судья, в слова ребенка не поверили, основываясь исключительно на первых показаниях девочки.
В попытках доказать невиновность Аркадия, Надежда со своей дочерью решила придать историю огласке на РЕН ТВ и НТВ. На съемках телевизионной программы был проведен полиграф. Согласно результатам, девочка оговорила отчима из-за ревности и обиды.
Единственная надежда семьи отменить очевидно неправосудный оговор — Верховный суд России.