Девочка призналась новосибирскому журналисту в оговоре отчима в изнасиловании на 13 лет колонии

— Когда я находилась в центре, я узнала, что моя мама беременна. Тогда я начала прокручивать у себя в голове, что я натворила, — поделилась девочка, — Я решила подойти к своему социальному педагогу и попросить, чтобы мы вместе съездили к следователю и забрали заявление, но мне отказали.