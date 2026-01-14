Ричмонд
Осколки уничтоженного БПЛА влетели в квартиру на 14 этаже в Ростове-на-Дону

Осколки сбитого украинского беспилотника (БПЛА) влетели в квартиру на 14 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону и вызвали сильный пожар. Об этом стало известно в среду, 14 января.

Инцидент произошел во время ночной атаки дронов. После попадания обломков на нескольких этажах выбило стекла, а в одной из квартир началось возгорание.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

Позже мэр города Александр Скрябин сообщил, что поступила информация о повреждении нескольких многоквартирных домов.

— Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами, — написал глава города в своем Telegram-канале.

13 января на территории двух таганрогских заводов, домов и учебного заведения ввели режим ЧС после атаки вражеских дронов.

