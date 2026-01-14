В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА загорелись строения промышленного предприятия

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия», — написал мэр.
Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что дежурные бригады направились в микрорайон Левенцовский, где после удара беспилотников произошло возгорание в квартирах в многоэтажных домах.
«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — уточнил Слюсарь в своём телеграм-канале.
Ранее в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Во время ночной атаки осколки сбитого беспилотника попали в квартиру на 14 этаже жилого дома, вызвав пожар и выбив стёкла в соседних квартирах. На место выехали экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.
