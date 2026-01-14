Ричмонд
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА загорелись строения промышленного предприятия

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своём Telegram-канале, что в результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько жилых домов, а на промышленных предприятиях возник пожар.

Источник: Life.ru

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия», — написал мэр.

Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что дежурные бригады направились в микрорайон Левенцовский, где после удара беспилотников произошло возгорание в квартирах в многоэтажных домах.

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — уточнил Слюсарь в своём телеграм-канале.

Ранее в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в жилой дом, что привело к сильному пожару. Во время ночной атаки осколки сбитого беспилотника попали в квартиру на 14 этаже жилого дома, вызвав пожар и выбив стёкла в соседних квартирах. На место выехали экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

