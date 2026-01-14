Ричмонд
Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА загорелись квартиры в домах

Инцидент произошел в микрорайоне Левенцовский, сообщил губернатор.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Квартиры загорелись в жилых домах в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Юрий Слюсарь.

«В Ростове идет отражение воздушной атаки. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал он.

