Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА загорелись квартиры в домах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Квартиры загорелись в жилых домах в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Юрий Слюсарь.
«В Ростове идет отражение воздушной атаки. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал он.
