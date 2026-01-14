Аппаратуру в роддоме Новокузнецка должны были проверять раз в три месяца

Согласно документам, Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова осенью 2024 года заключила договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, расположенного в различных отделениях, включая родильный дом.
«Периодичность технического обслуживания: один раз в три месяца», — следует из документа.
В перечень обслуживаемой техники входили восемь инкубаторов для новорождённых, два инкубатора интенсивной терапии, шесть аппаратов ИВЛ, аппарат высокочастотной вентиляции лёгких, оборудование для реанимации новорождённых, система подогрева, наркозно-дыхательные аппараты и рентгеновский аппарат.
Напомним, во вторник стало известно о гибели девяти новорождённых в январе в роддоме № 1 Новокузнецка. В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией роддом был закрыт. Главный врач больницы отстранён от занимаемой должности на время проведения расследования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и халатности. Также сообщалось о ранее возбужденном уголовном деле после информации о неудачных родах в этом же роддоме. Взято под стражу двое подозреваемых. Расследование инцидента продолжается.
