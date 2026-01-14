Denník N: в Словакии оправдали экс-министра, поддержавшего СВО на Украине

Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор бывшему министру юстиции страны и экс-председателю Верховного суда Штефану Гарабину, который ранее выражал поддержку действиям России на Украине. Решение суда было опубликовано новостным порталом Denník N.
Гарабину предъявляли обвинения по нескольким статьям, включая «одобрение преступного деяния», однако судья не усмотрел в его высказываниях состава уголовного преступления. Прокурор, ведший дело, намерен оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции.
В апреле 2025 года, Гарабин обратился в суд, настаивая на отзыве обвинений, выдвинутых против него в июне 2023 года, утверждая, что они необоснованны. Он отмечал, что его комментарии о поддержке действий России на Украине не нарушают международное право.
Ранее в Иркутске суд отправил в колонию-поселение блогершу, оскорбившую участников СВО, за укусы и нападение на полицейских.